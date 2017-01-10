Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова относительно законности его ареста.

Об этом в интервью Українським новинам заявил его французский адвокат Максим Сасье.

«Пока что существует одна жалоба, которая уже зарегистрирована (ЕСПЧ) и сейчас рассматривается... Она касается помещения политика Ефремова под стражу», – сказал адвокат.

Он отметил, что защита ожидает решения Апелляционного суда Киева касательно законности продления содержания под стражей Ефремова до 6 месяцев.

Сасье выразил возмущение тем, что Апелляционный суд затягивает рассмотрение этого дела.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председатель фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.