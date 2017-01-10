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В «ДНР» заявили об осуждении обвиняемого в «шпионаже» украинца к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте «МГБ ДНР».

«Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (Шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Чулга в 2014 году якобы оказывавший содействие «ДНР» в Славянске, был завербован сотрудниками СБУ.

«По мере своих командировок в зону АТО сотрудники СБУ осуществляли передачу информации, полученной от Чулги, давали ему задания на сбор и получении информации о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений «ДНР», а также другой информации, угрожающей безопасности республики», - заявили в «МГБ».
ForUm

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