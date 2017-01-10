В Днипре мужчина, назвавшийся переселенцем из Донецка, сообщил о «заминировании» железнодорожного вокзала.

Как сообщает отдел коммуникации облполиции, из помещения вокзала эвакуировали 125 человек, после чего эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно его обследовали.

Сообщение о заминировании поступило 10 января в 01:30 в Днепровский отдел полиции. Мужской голос сообщил: «Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован».

Однако ни одного взрывного и опасного для жизни устройства обнаружено не было, сообщение о минировании оказалось ложным.



Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).



В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение о заминировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.

