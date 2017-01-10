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В Днипре мужчина, назвавшийся переселенцем из Донецка, сообщил о «заминировании» железнодорожного вокзала.  

Как сообщает отдел коммуникации облполиции, из помещения вокзала эвакуировали 125 человек, после чего эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно его обследовали.

Сообщение о заминировании поступило 10 января в 01:30 в Днепровский отдел полиции. Мужской голос сообщил: «Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован».

Однако ни одного взрывного и опасного для жизни устройства обнаружено не было, сообщение о минировании оказалось ложным.

Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение о заминировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.
 
ForUm

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