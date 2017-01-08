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В первую неделю нового года в Европе установились аномальные холода. Холоднее всего было в горах Лапландии – на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза, пишет Deutsche Welle.

Правда, до рекордной отметки в минус 52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года.

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались десять человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.

В Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды на 8 января из-за аномальных морозов. Ночь на Рождество – с температурой 29,9 градуса ниже нуля – синоптики назвали самой холодной в российской столице за последние 120 лет. 
ForUm

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