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Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, температура воздуха в столице опустилась до минус 29,8 градусов, сообщает «Русская служба ВВС«.

«Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было. В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов», - цитирует ТАСС представителя метеослужбы.

Предыдущий рекорд этой зимы был установлен днем ранее - температура в Москве опускалась до минус 27,2 градуса.

 
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