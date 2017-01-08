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Тепломагистраль в Приморском районе Одессы восстановлена. Об этом в  Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено. Спасибо ремонтным бригадам, которые работали 20 часов и в течение всей ночи, руководству ГосЧС, которое обеспечило развертывание пунктов обогрева для ремонтных бригад, и дополнительными электроприборами жителей домов», - написал Зубко.

Напомним, вчера в 13:15 в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). К ликвидации порыва были привлечены 3 аварийные бригады.

 
ForUm

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