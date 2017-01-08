НАК «Нафтогаз Украины» допускает провокации со стороны «Газпрома» в связи с сильными морозами в Российской Федерации и невозможность обеспечить транзит газа. Об этом говорится в сообщении компании.

«Арктические холода затронули Украину только мельком и всего на несколько дней. Настоящие холода – в России. Вполне вероятна ситуация, когда «Газпрому» не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними постараются сделать нас... Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок», – заявили в НАК.

«Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать «Газпрому» нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет», - подчеркнули в компании.

«Укртрансгаз» ежедневно публикует данные о заявленных объемах транзита, фактических поступлениях газа, фактическом транзите на http://utg.ua/live/http://utg.ua/live.