За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

То его словам, на луганском направлении, НВФ устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две у села Лобачево. Также нарушение перемирия зафиксированы в районе Новоалександровки и Станице Луганской. Каждая провокация длилась не более 10 минут.

На донецком направлении, по информации представителя Минобороны, НВФ открыли огонь из 82 мм минометов на Светлодарск дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям у поселка Луганское. В остальных «горячих точках» – а это Авдеевка и горловский периметр – враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов.

На мариупольском направлении вражеские минометы были задействованы в двух местах - район Водяного и Широкино. Всего НВФ выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и вражеских провокаций в сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово.

Напомним, вчера, 2 января, в одной из воинских частей в зоне проведения антитеррористической операции вблизи Марьинки в результате нарушения правил обращения с оружием погибли двое военнослужащих.