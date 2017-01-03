В Турции установили личность террориста, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

Об этом на своей странице в Twitter написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц.

Сейчас террорист находится на свободе.

Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов, сообщает УНИАН.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.