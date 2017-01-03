Вчера, 2 января, в одной из воинских частей в зоне проведения антитеррористической операции вблизи Марьинки в результате нарушения правил обращения с оружием погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«2 января в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.