также в разделеПроисшествия
Суд арестовал украинца, насмерть сбившего в Польше двух девушек 39
За сутки в зоне АТО ранены четверо военных 61
В Донецкой области во время драки убили военного 89
Пьяный водитель из Украины убил двух девушек в Польше 75
Нардеп Пашинский ранил напавшего на него мужчину 1239
НВФ атаковали военных под Попасной 140
На Днепропетровщине в результате пожара погибли два человека 23
Застреленный полицейскими Хмельницкого мужчина ранил троих человек 50
За сутки в зоне АТО ранены трое военных 23
В Хмельницком патрульные застрелили мужчину 86
В Запорожье под лед провалились двое подростков, один погиб 72
В Хмельницкой области в ДТП погибли 2 человека, еще 5 – травмированы 73
В Полтаве в руках у мужчины взорвалась граната 77
За сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще двое – ранены 54
На Львовщине от гриппа умерли уже 4 человека 36
В Мариуполе полицейский протаранил троллейбус, есть жертвы 89
Силы АТО понесли потери в результате боя в районе Крутой Балки 400
Сутки в зоне АТО: 50 обстрелов и боестолкновение 50

Вчера, 2 января, в одной из воинских частей в зоне проведения антитеррористической  операции вблизи Марьинки в результате нарушения правил обращения с оружием погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«2 января в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги
Ботинки зимние