Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2233-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и Закон Украины № 2245-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году», сообщили ForUm’у в пресс-службе Глав государста.

Соответствующие законы входят в бюджетный пакет законодательных актов.

Документом № 2233-VIII урегулируются отдельные вопросы, связанные с формированием и исполнением государственного бюджета Украины на 2018 род и создаются условия для стабильного функционирования бюджетной системы и обеспечением реализации медицинской и образовательной реформ.

Законом предусмотрено уточнение порядка формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. А также порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I настоящего закона, который вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществление индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях.

Кроме того, обеспечивается внесение изменений в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.

Реализация закона создаст условия для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, в том числе за счет увеличения ставок отдельных налогов, определенных в абсолютных значениях, выполнения обязательств Украины перед ЕС о постепенном повышении ставок акцизного налога на табачные изделия, стимулирования предпринимательской деятельности и либерализации условий ведения бизнеса, защиты прав налогоплательщиков и усиления ответственности должностных лиц контролирующих органов за нарушение прав субъектов хозяйствования.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных законом пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины»

Также ВР приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.