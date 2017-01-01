Украинка Наталья Вольнова рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, где террорист застрелил 39 человек.

«Террористы захватили клуб, в котором наша компания праздновала Новый год. Много убитых. Я жива», - написала она в Facebook.

Также Вольнова опубликовала видео, которое сняла за час до теракта.

«Печальное празднование, которое в «Инстаграм» за несколько часов набрало более 25 тыс. просмотров .... за час до теракта. Все счастливы ..... 39 из них уже нет. Только что нас отпустили из участка. Террориста не нашли», - написала она.

«Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одной из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента» - рассказала Вольнова.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Из 39 погибших в результате теракта в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет.