также в разделеОбщество
За минувшие сутки ранен один боец 38
В Украине вводится накопительная пенсионная система 311
Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет 98
Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно 25
МИД открыло горячую линию в связи с терактом в Стамбуле 28
Штаб: НВФ не прекращали обстрелы ВСУ в канун Нового года 24
В Киевской области ожидается туман 42
Генконсульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв теракта в Стамбуле 22
Самолет Шарджа-Киев с туристами вылетел в Украину 93
Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки 158
В новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей 24
За сутки в зоне АТО ранен один военный 31
Минюст будет возвращать в Украину осужденного в РФ Выговского 40
ЧАЭС отказалась от природного газа 73
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог 54
Реестр е-деклараций может прекратить работу с 1 января 126
30 декабря. Картина дня 137
По делу Автомайдана арестован еще один действующий полицейский 48

Украинка Наталья Вольнова рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, где террорист застрелил 39 человек.

«Террористы захватили клуб, в котором наша компания праздновала Новый год. Много убитых. Я жива», - написала она в Facebook.

Также Вольнова опубликовала видео, которое сняла за час до теракта.

«Печальное празднование, которое в «Инстаграм» за несколько часов набрало более 25 тыс. просмотров .... за час до теракта. Все счастливы ..... 39 из них уже нет. Только что нас отпустили из участка. Террориста не нашли», - написала она.

«Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одной из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента» - рассказала Вольнова.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Из 39 погибших в результате теракта в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

488
Теги
Ботинки зимние