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Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что разговоры о досрочных парламентских выборах являются попытками дестабилизировать украинский парламент, которые будут провалены.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о возможных досрочных выборах парламента весной 2017 года.

«Вообще, считаю, что тема досрочных выборов - это внешняя тема. Так, например, было в Молдове. Когда государство дестабилизируют изнутри, затем сменили власть, а теперь есть попытки изменить внешний вектор страны. Но, подчеркну, любые попытки дестабилизировать украинский парламент, будут полностью провалены», - заявил Парубий.

«Если бы у меня спросили, какое самое главное достижение парламента в этом году, я бы сказал - стабилизация работы Верховной Рады. Вспомните, весной были попытки расшатать парламент. Поднимались темы досрочных выборов. Говорили, что если не осенью, то весной они точно состоятся. Подчеркиваю, эта тема сегодня закрыта», - добавил он.

Напомним, ранее Парубий заявил о существовании сценария по дестабилизации работы парламента.
ForUm

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