Объемы транзита российского газа по территории Украины с 22 декабря упали на 19% из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в газопровод OPAL. Об этом сообщает департамент по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря российское ОАО «Газпром» значительно нарастило объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток.

Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL.

«При этом объем транзита Украина за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», - отмечается в сообщении.

Начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток-OPAL возросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (рост на 41%). В результате, Газпром нарастил физическую загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.

«За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%). Суточный объем газа, транспортированный суммарно по украинскому маршруту и ​​маршруту Северный поток-OPAL по сравнению 22 и 28 декабря фактически не изменился (206,0 млн куб. м против 201 300 000 куб. М (-2%)», - сообщили в «Нафтогазе».

Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией.

В НАК отметили, что это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины.

«Сложившаяся ситуация дает основания считать, что «Газпром» предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой», - резюмировали в компании.

Напомним, Еврокомиссия в конце октября приняла решение, позволяющее российскому монополисту Газпрому увеличить объемы поставок газа через «Северный поток» и немецкий газопровод OPAL. Россияне смогут использовать возможности OPAL на 80%, а если никто не выкупит оставшиеся 20% возможностей, то и весь газопровод.

27 декабря Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».