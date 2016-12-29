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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о существовании сценария по дестабилизации работы парламента. Об этом он сказал в ходе поздравления сотрудников аппарата Верховной Рады с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба парламента.

Парубий отметил, что есть «сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте». «И в этом году мы испытывали атаки на украинский парламент», - добавил председатель парламента.

«Уходящий год был чрезвычайно тяжелым для нашего государства, как и последние годы. Но этот - во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы - парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, происходит не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов», - отметил Парубий.

Спикер напомнил, что с начала нынешнего года ВР приняла в целом 224 закона, в том числе более 100 - осенью.

«Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: в судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшем государстве», - сказал спикер.
ForUm

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