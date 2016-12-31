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Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 24 по 31 декабря.

«Коллеги, не надо изобретать велосипед и не надо здесь открывать Америку. Надо перестать «обезьянничать» и просто качественно делать свою работу», - премьер-министр Владимир Гройсман о реализации плана действий Кабмина.

«Предприниматель, который законно работает в Киеве или по Украине - не меньший герой, чем солдат, который защищает нашу страну», - генпрокурор Юрий Луценко о предпринимательстве в Украине.

«Нечистая сила именно на христианские праздники себя и проявляет. Именно с такой нечистой силой мы ведем войну, защищая нашу Украину», - секретарь СНБО Александр Турчинов о возможных провокациях со стороны НВФ во время новогодних и рождественских праздников

«Урод из великого войска донского Козицын собственноручно получил подозрение от Военной прокуратуры Украины», - главный военный прокурор Анатолий Матиос о сообщении подозрения главарю НВФ «Всевеликое войско Донское» Николаю Козицыну.

«Система охраны здоровья – хронически больна. Но не безнадежно», - премьер-министр Владимир Гройсман о системе здравоохранения.

«Популисты и другие их соплеменники довели Украину до пенсионного обнищания», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что из-за популизма политиков пенсионная реформа Украины доведена до обнищания.

«Город - давайте говорить откровенно - просто загажен незаконными торговыми лотками. Современный город не должен напоминать базар», - мэр Киева Виталий Кличко о незаконных МАФах в столице.

«Если МИД вмешается и будет по-прежнему, как слон в посудной лавке, творить чудеса, то у нас будут такие же отношения, как и с остальными странами, где МИД пытался заниматься тем, что он не умеет», - нардеп Борислав Береза об отношениях между Украиной и Израилем.

«Я думаю, что Надежда Савченко – это самое большое разочарование украинцев в уходящем году. Вся Украина держала за нее кулаки, боролась, весь мир подняли», - лидер Радикальной партии Олег Ляшко о Надежде Савченко.

 
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