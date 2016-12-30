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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Соответствующий закон №5114 возвращен в парламент в пятницу, 30 декабря, с подписью Главы государства.

Согласно документу, издательская продукция, имеющая происхождение или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже ​​общим количеством не более 10 экземпляров.

Разрешения будет выдавать центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере.

Анализ и оценку издательской продукции осуществляет экспертный совет центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере, формируется из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, издателей, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, социальных психологов, медиаэкспертов и других специалистов информационной сферы.

Критерии оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере в соответствии с требованиями настоящего закона.

Для получения разрешения субъект хозяйствования подает в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в информационной сфере, следующие документы: 

заявление о предоставлении разрешения, в котором указываются полное название издания на языке оригинала и на украинском языке, страна-производитель, год выхода в свет, количество экземпляров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины;

один экземпляр оригинала издания, ввозимого на таможенную территорию Украины;

оригинал или нотариально заверенную в установленном порядке копию соглашения, заключенного с владельцем права на издание, подтверждающий предоставление права на распространение издательской продукции на территории Украины, вместе с переводом на украинский язык, заверенную нотариально рецензию, составленную на государственном языке специалистом (экспертом) по оценке и характеристике содержания издания, заверенную подписью владельца прав на издание.

Указанный перечень документов, представляемых субъектом хозяйствования, является исчерпывающим.

Таможенное оформление издательской продукции осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую и таможенную политику, при наличии разрешения, выданного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере.

Напомним, данный законопроект был принят ВР 20 ноября.

 
ForUm

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