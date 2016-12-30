Подозреваемый в жестоком убийстве в Овидиополе Одесской области Дмитрий Погорелов рассказал, что действительно планировал устроить теракт в Одессе. Об этом сообщает Думская.

«Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: «Я хочу, чтобы Одесса боялась». На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается», - отмечает издание.

Как рассказал руководитель областной полиции Дмитрий Головин, злоумышленник был задержан в 7 км от Овидиополя, когда выходил с посадки в районе с. Роксоланы.

Напомним, 31-летний житель пгт Овидиополь подозревается в убийстве женщины и ребенка.

По данным полиции, он также намеревался в Одессе въехать на грузовике в толпу людей.

30 декабря правоохранители задержали злоумышленника.