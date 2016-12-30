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Энергетическая система Украины работает надежно. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое провел сегодня министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Министр подчеркнул, что приоритетом работы Минэнергоугля является бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией и теплом. В частности, энергетики обеспечат надежную работу энергосистемы в выходные и праздничные дни.

Руководители предприятий доложили, что генерирующие мощности обеспечены энергоресурсами, поэтому все станции работают в штатном режиме. Тепло и свет в домах обеспечивается в полном объеме.

 
ForUm

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