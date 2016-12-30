Президент Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины» и Закон «О развитии самолетостроительной промышленности» по поддержке самолетостроительной отрасли» направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.

В частности, предусматривается отмена льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 000 кг, но не более 30 000 кг и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.

Кроме того, Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли».

Согласно закону, на период с 1 января 2017 года по 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты НДС при выполнении операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта товаров (кроме подакцизных), используемых для нужд самолетостроительной промышленности, а также операций по поставке на таможенной территории Украины результатов отраслевых научно-исследовательских и конструкторских работ.

Также субъекты самолетостроения на данный период освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий.

Также до 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты.