Национальная телекомпания Украины 28 декабря заключила соглашение с ООО «Международный выставочный центр» об аренде для проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» на 35,10 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші, ссылаясь на информацию системы «Прозорро».

Арендовано нежилые помещения общей площадью 31 тыс. кв. м, в том числе три павильона и 16 конференц-залов. Их стоимость определена в размере 1,27 млрд грн.

Сроки аренды отдельных объектов разнятся в пределах с 18 марта по 21 мая 2017 года.



Также телекомпания сможет пользоваться прилегающими территориями - автостоянками, зеленой зоной, дорогами и тротуарами.



Аванс в размере 28,08 млн грн выплатят в течение 12 дней со вступления соглашения в силу, остальные - до июня. Стоимость потребленных коммунальных услуг будет компенсирована отдельно.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.