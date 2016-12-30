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Убийца патрульных полицейских в Днипре признан вменяемым. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.

«Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днипре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым», - заявил он.

Задержанный Александр Пугачев обвиняется не только в убийстве двух патрульных полицейских, но и в посягательстве на жизнь водителя маршрутного такси.

Следователь и процессуальный руководитель в производстве считают вину подозреваемого доказанной. Ее подтверждают очевидцы, материалы с видеорегистраторов погибших полицейских, камеры видеонаблюдения, а также выводы экспертиз. Доказано, что ранения подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.

«В начале января материалы уголовного производства будут открыты подозреваемому для ознакомления, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами», - отметил прокурор.

Напомним, 25 сентября в Днипре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки «Citroen» за нарушения правил дорожного движения. Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление полицейским, а затем застрелил патрульного и ранил его напарницу. Впоследствии женщина скончалась в больнице во время операции.

По данным полиции, убийство совершил находящийся в розыске бывший боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев.

В тот же день подозреваемого задержали.
ForUm

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