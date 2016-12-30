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Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются государственной измене, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так, направлены обвинительные акты в отншении Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Р. И., Иоффе А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З. и Шувайникова С.И.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – говорится в сообщении.

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. 
ForUm

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