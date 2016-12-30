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Соединенные Штаты еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Мы очень надеемся на присоединение к «нормандскому формату» США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования», – отметил Елисеев.

По его словам, официальный Киев надеется, что следующий год принесет более содержательные результаты работы «нормандского» формата.

«Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции», – подытожил замглавы АП.

Напомним, по мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы, «минский формат переговоров будет более успешным, если к нему присоединятся другие государства, в частности США».

В свою очередь посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США пока не собираются присоединяться к встречам в четырехстороннем формате лидеров Германии, Франции, Украины и России. 
ForUm

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