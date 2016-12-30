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Курс гривни упал через спекулятивные факторы. Об этом в эфире 5 канала заявил руководитель офиса финансового и экономического анализа Верховной Рады Украины Виктор Мазярчук.

«В прошлом и в этом месяце очень большие расходы правительственные пошли, соответственно, скорее всего, появились свободные средства и спекулянты, и не только спекулянты, пошли на рынок, чтобы зарабатывать на этом курсе. То есть - это спекулятивные вещи», - отметил он.

Мазярчук надеется, что в следующем году Украина перейдет к среднесрочному бюджетному планированию.

«Надеюсь, что в следующем году исполнится то, о чем мы так давно говорим, и я очень сильно мечтаю, что мы перейдем к среднесрочному бюджетному планированию, когда бюджет будет планироваться не на один год, а на три года. Прогноз здесь очень важен», - подытожил он.

Напомним, в НБУ заявили, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом «ПриватБанк» в государственную собственность.
ForUm

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