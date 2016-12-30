В Запорожье двое подростков на реке Днепр провалились под лед, один погиб.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, днем 29 декабря двое подростков отправились на прогулку по зимнему льду.

Во время движения они провалились под лед. Одному из подростков удалось выбраться из ледяного плена и позвать на помощь. Товарищ парня находился под водой уже около 15 минут. Неравнодушный прохожий самостоятельно пытался оказать помощь подростку, однако слишком тонкий лед помешал дальнейшему движению к месту трагедии. Мужчина вызвал экстренные службы для спасения мальчика, который остался под водой.

На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, а также специалисты спасательно-водолазной службы города Запорожья и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы обнаружили и вытащили на берег тело 13-летнего парня без признаков жизни. Врачи госпитализировали 10-летнего парня, которому удалось самостоятельно спастись.