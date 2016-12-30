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Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генсеку ООН письмо, в котором призвал все страны членов организации усилить давление на Россию, как государство-агрессора.

«Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства членов организации ООН усилить давление на агрессора», - говорится в письме, сообщает 112 Украина.

Как ранее сообщал ForUm, с февраля 2017 года председателем Совета безопасности ООН станет посол Украины Владимир Ельченко.
ForUm

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