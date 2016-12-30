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Президент США Барак Обама прокомментировал новые санкции США против России, которые Минфин официально подтвердил 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Обама подчеркнул, что Россия не только влияла на президентские выборы посредством санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве. «Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, а это не могло остаться без ответа», - заявил президент США, сообщает УНИАН.

Кроме того, Обама пообещал, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, которые введут при необходимости. Также в сообщении говорится, что в ближайшие дни в Конгрессе будет представлен доклад о влияние России на выборы в США.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.
ForUm

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