Год, когда в Украине сменилось правительство, но не было выборов. Год, когда человек, еще недавно находившийся за решеткой, стремительно взлетел на вершину президентских рейтингов, а потом так же потерял эту поддержку. Год, когда по меньшей мере четыре прогноза главы государства о получении Украиной безвиза оказались неудачными.

ВВС Украина вспоминает важнейшие события украинской политической жизни в 2016-м.

Ни войны, ни мира

2016-й не стал годом перелома в решении конфликта на Донбассе. Переговоры трехсторонней контактной группы, которые регулярно проходили в столице Беларуси, так и не дали результатов.

Ключевое противоречие – очередность выполнения Минских соглашений.

Украина настаивает, что первыми нужно выполнить их «оборонные пункты» - обеспечить постоянное перемирие и вывести с Донбасса иностранные войска и технику.

Россия считает приоритетными «политические вопросы» - мол, сначала Киев должен внести изменения в Конституцию и провести на Донбассе выборы.

Договориться сторонам не удается: весь год в Минске продолжается бесконечная дискуссия об основных положениях избирательного закона, о возможности вооружения наблюдателей из миссии ОБСЕ, о том, когда и кому именно должен перейти контроль над украинско-российской границей.

В октябре лидеры стран «нормандской четверки» договорились разработать «дорожную карту» - четкий перечень и порядок шагов для деэскалации конфликта.

Подписать ее пообещали до конца ноября, но на деле ни одного совместного документа так и не появилось.

Между тем 2016-й стал первым с начала конфликта годом, когда Украина не проводила мобилизации.

В течение большей части года эксперты емко описывали ситуацию на Донбассе выражением «Ни войны, ни мира».

Однако мартовское обострение в Авдеевской промзоне и декабрьское на Светлодарской дуге напомнили Украине, что забывать о вооруженном конфликте на востоке рано.

Новое правительство

Апрельская отставка премьера Арсения Яценюка стала кульминацией политического кризиса, который длился в Украине в течение как минимум нескольких месяцев.

Неудачная попытка отправить главу правительства в отставку в феврале привела к выходу из коалиции «Самопомощи» и «Батькивщины».

Через два месяца Яценюк покинул свое кресло добровольно, а его «Народный фронт» остался в составе большинства.

Однако эксперты подчеркивают: отношения внутри коалиции далеки от идеальных, а БПП с «Народным фронтом» держат вместе не общие политические ценности, а скорее нежелание идти на досрочные парламентские выборы.

Стать новым премьером якобы предлагали польскому реформатору Лешеку Бальцеровичу, мэру Львова Андрею Садовому, министру финансов в Кабмине Яценюка Наталье Яресько.

Последняя даже заявила о готовности сформировать технократическое правительство реформаторов, однако фракция БПП «вдруг» выдвинула земляка и близкого соратника президента Владимира Гройсмана.

Кабмин Гройсмана опирается на шаткое парламентское большинство – даже его программу не удалось утвердить с первого раза.

Во многих важных голосованиях правительство зависит от позиции формально оппозиционных фракций и групп.

Однако в конце года Кабмину удалось убедить парламентариев проголосовать за бюджет, который предусматривал реализацию, пожалуй, самой заметной инициативы правительства – повышения размера минимальной зарплаты вдвое.

Замена генпрокурора

В феврале 2016 года Порошенко попросил генпрокурора Виктора Шокина, который оказался под градом критики со стороны активистов, депутатов и даже западных партнеров Украины, написать заявление об отставке.

Своим последним решением Шокин уволил из прокуратуры Давида Сакварелидзе, который в глазах многих был символом обновления ведомства.

Нового руководителя ГПУ получила только в мае.

Кандидатуру Юрия Луценко, которого неожиданно делегировал на эту должность президент, критиковали за отсутствие у номинанта юридического образования, возможную политизацию им работы ведомства и близкие отношения с Петром Порошенко.

Сам Луценко сказал, что его биография даст ему возможность сопротивляться всем возможным политическим влияниям на этом посту.

Он не скрывал, что собирается проработать в ГПУ не более двух лет, а потом - вернуться в политику.

Впрочем, своего ключевого обещания – до конца года передать в суд заочное дело против экс-президента Виктора Януковича – он так и не выполнил.

Декоммунизация

«Годом декоммунизации в Украине» назвал уходящий год глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По данным ведомства, в 2016-м свои названия сменили почти тысяча городов и сел, а также более 50 тыс. улиц.

При этом не обошлось без дискуссий, курьезов, протестов и даже судебных исков.

К примеру, изменение названия Комсомольска на Горишние Плавни породило не только десятки интернет-мемов, но и стало поводом для обращения местных властей в суд с просьбой отменить переименование.

Горсовет сначала предложил считать название «Комсомольск» аббревиатурой – «Коллектив Молодых Социально мотивированных людей - Настоящих Казаков», - и только потом, когда эта идея не впечатлила Институт национальной памяти, попросил переименовать город в Святониколаевск.

Среди крупнейших переименованных городов Украины – областные центры Днепр (бывший Днепропетровск) и Кропивницкий (прежде – Кировоград).

В мае Верховная Рада отдельным решением переименовала 75 населенных пунктов в Крыму, в основном вернув им исторические крымскотатарские названия.

Впрочем, это решение вступит в силу «с момента возвращения временно оккупированной территории Крыма и Севастополя под юрисдикцию Украины».

Отношение рядовых украинцев к декоммунизации неоднозначное.

Согласно данным ноябрьского исследования группы «Рейтинг», переименование городов и улиц безоговорочно поддерживают 35% населения, в то время как не поддерживают – целых 57% респондентов.

Взлет и падение Савченко

2016-й год оказался богатым на события для Надежды Савченко.

Начало уходящего года она провела в ростовском СИЗО, время от времени выезжая на судебные заседания в приграничный городок Донецк.

Российские власти получали со всего мира десятки, если не сотни просьб и требований освободить украинскую летчицу.

В мае ее таки обменяли на двух участников боевых действий на Донбассе, которые, по утверждениям Киева, были военнослужащими регулярной российской армии.

По возвращении на родину двое россиян словно растворились в воздухе, а Савченко в киевском аэропорту встречала толпа журналистов. В тот же день звезду Героя Украины ей вручил на Банковой Петр Порошенко.

Присущая Савченко безапелляционность суждений, ореол мученицы-правдорубки, созданный вокруг нее за почти два года пребывания в российской неволе превратили ее в лидера политических симпатий украинцев.

Согласно исследованию центра «Социс», в июне 2016 года она имела самый высокий президентский рейтинг среди всех украинских политиков.

Впрочем, разочарование новой героиней пришло быстро.

Надежда Савченко сравнивала боевиков самопровозглашенных «республик» с активистами Майдана, призвала власти вести переговоры об урегулировании на Донбассе не с Москвой, а с «представителями» Донецка и Луганска, в конце концов, лично встретилась в Минске с «лидерами» «ДНР» и «ЛНР».

Деятельность Савченко все чаще становилась объектом критики активистов, политиков и пользователей соцсетей.

В ее отношении начали употреблять эпитеты вроде «агент Кремля».

Наконец, в конце года парламент показательно исключил ее из украинской делегации в ПАСЕ. А ноябрьские рейтинги «Социс» констатируют: за Савченко готовы проголосовать лишь 2% украинцев.

Судить по-новому

16 июня парламент принял в целом проект конституционных изменений относительно системы правосудия.

Это событие не получило какого-то особого резонанса в украинском информационном пространстве, и немедленных изменений в судебной системе оно, честно говоря, также не вызвало.

Но по-другому быть и не могло – изменения в Конституцию стали лишь частью масштабного проекта реформы украинского правосудия, в рамках которого новации должны внедряться постепенно, в течение месяцев и лет.

Впрочем, уже с сентября 2016 года неограниченную неприкосновенность потеряли украинские судьи – некоторых из них уже задерживали на месте совершения преступления.

Сейчас идет процесс отбора в обновленный Верховный суд, который, как ожидается, должен начать работу весной следующего года.

Другие нововведения предусматривают изменение системы назначения судей, продление срока полномочий генпрокурора и внедрение профессиональной адвокатуры.

За решеткой в ​​России

Уже упомянутое освобождение Надежды Савченко стало не единственным подобным событием в 2016-м: в июне этого года из российских тюрем в Украину вернулись Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.

Несмотря на это за решеткой в ​​России продолжают находиться 15 граждан Украины, которых МИД называет политическими заключенными.

Трое из них – Николай Карпюк, Станислав Клых и Олег Сенцов – приговорены российскими судами к тюремному заключению сроком на 20 и более лет.

Еще 16 граждан Украины, в основном крымских татар, «содержатся по политически мотивированным обвинениям» на территории Крыма, добавляют в МИД Украины.

Представители украинской власти уверяют, что постоянно ведут переговоры по обмену или освобождению этих людей.

После того, как во время частного визита в Москву ФСБ по подозрению в шпионаже задержала парижского собкора государственного информагентства «Укринформ» Романа Сущенко, украинский МИД обнародовал беспрецедентное заявление, в котором призвал всех граждан Украины: «воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию, а также от следования транзитом по территории этого государства».

Е-декларации

Трудно сказать, что стало решающим фактором, заставившим власть сделать финишный рывок и запустить систему электронного декларирования в предварительно оговоренный срок – до 30 октября.

Возможно, стремление ответить на запрос украинского общества об открытости власти и существенной активизации борьбы с коррупцией.

А, может, нежелание ссориться с западными партнерами, которые неоднократно требовали от Киева ввести в действие открытый реестр, в котором каждый желающий мог бы найти информацию о состоянии президента, депутатов парламента, министров, губернаторов и местных чиновников.

Так или иначе, около 120 тыс. должностных лиц задекларировали свои доходы, имущество и активы за 2015 год.

А изрядная точность, с которой они перечисляли картины, ювелирные изделия, антикварные фолианты и бутылки дорогого вина, словно свидетельствовала о том, что возможное наказание в виде двухлетнего тюремного заключения декларанты воспринимают вполне серьезно.

После прочтения новостей о миллионах гривен и долларов наличными, автопарках и коллекциях часов в следующем году украинцы ждут вестей от новосозданных антикоррупционных органов – НАПК и НАБУ – которые имеют полномочия привлекать нечистых на руку чиновников к ответственности.

Политические бои Саакашвили

Ночь на 1 января бывший президент Грузии, а теперь еще и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили провел на фронте, в блиндаже вместе с воинами двадцать восьмой Одесской механизированной бригады.

Поговорка «Как новый год встретишь, так его и проведешь» в его случае сбылась: в течение всего 2016-го Саакашвили вел политические боевые действия.

Сначала - ездил по всей стране с «Антикоррупционными форумами», на которых, как обращали внимание наблюдатели, главным препятствием на реформаторском пути Украины провозглашалось правительство Арсения Яценюка. Сам Саакашвили впоследствии заявит, что Петр Порошенко тогда предлагал ему стать новым премьером.

Однако не тут-то было – правительство возглавил Владимир Гройсман. С ним отношения у Саакашвили также не сложились: уже в мае он назвал его Кабмин «сборищем бездарей».

А в ноябре главным политическим противником Саакашвили стал сам Петр Порошенко. Губернатор Одесской области подал в отставку, обвинив президента в «крышевании» кланов и заявив, что «область сдают не просто коррупционерам, а врагам Украины».

Каким будет «новый этап борьбы», который пообещал своим сторонникам Саакашвили, пока неизвестно. Узнаем об этом, скорее всего, уже в следующем году.

На Западном фронте – перемены

Через ряд политических потрясений в уходящем году прошел западный мир.

События, которые, казалось бы, не затрагивают Украину напрямую, уже в ближайшем будущем могут существенно осложнить внешнеполитическую ситуацию Киева.

Евроинтеграция Украины сейчас существенно затруднена из-за внутренних проблем самого Евросоюза.

Мигрантский кризис и новые террористические угрозы привели к нарастанию в Европе настроений евроскептицизма и изоляционизма.

В апреле 2016-го сторонники Соглашения об ассоциации Украины с ЕС проиграли референдум в Голландии.

Дальше – тревожными комментариями украинские дипломаты отреагировали на «брексит»: дескать, одно дело – иметь влиятельного друга внутри ЕС, другое – иметь просто друга.

Еще дальше – политические события в Польше, которая до недавнего времени считалась ключевым партнером Украины в ЕС, поставили под угрозу ее позиции внутри Евросоюза.

На этом фоне украинские наблюдатели с беспокойством ожидают результатов президентских выборов во Франции и парламентских в Германии.

Наконец, многие эксперты назвали негативными для Украины результаты президентских выборов в США.

Еще до избрания Дональда Трампа хватало прогнозов о том, что именно с этим президентом Киеву будет трудно найти общий язык.

Вспоминали и об отказе Трампа встречаться с Петром Порошенко во время пребывания украинского лидера в Штатах, и о роли НАБУ в отстранении от его кампании ключевого политтехнолога Пола Манафорта.

Когда же Трамп номинировал на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого американская пресса называет «пуделем Путина», стало окончательно ясно, что легкой жизни в отношениях Вашингтона с Киевом ожидать не стоит.

Наблюдатели предполагают: в этих обстоятельствах Киеву будет все труднее заручиться зарубежной поддержкой - например, в вопросе продления санкций против России или в получении Украиной финансовой, технической или военной помощи.

Безвиз не удался

Несмотря на данные Петром Порошенко в 2015 году обещания, безвизовый режим с Евросоюзом не заработал с 1 января 2016 года.

Глава государства, похоже, не сделал должных выводов из этого «ляпа», и в течение 2016-го по меньшей мере четыре раза анонсировал старт «безвиза» еще до конца года. Последняя конкретная дата, которую президент просил записать – «ноябрь месяц».

Справедливости ради, надо отметить, что Киев выполнил все многочисленные требования, которые выставлял к нему Брюссель.

Последним из них был запуск системы электронного декларирования. Поэтому сейчас, говорят украинские политики – мяч на поле Евросоюза.

Эксперты размышляют, чего больше в затягивании с окончательным решением в пользу Украины: бюрократических формальностей, связанных с введением механизма приостановления «безвиза», или политических игр - нежелания добавлять баллов евроскептикам в канун президентских выборов во Франции.

Так или иначе, самой ранней датой, когда владельцы украинских биометрических паспортов смогут пересекать границу с Евросоюзом без визовых формальностей, оптимисты называют весну следующего года.

Онищенко: обвиняемый и обвинитель

Когда депутат парламента Александр Онищенко, которого НАБУ обвинило в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах, бежал из Украины, заявив о своей невиновности и политических преследованиях со стороны властей, ничто не указывало на то, что эта история будет иметь какое-то продолжение.

Однако, находясь за рубежом, Онищенко заявил, что располагает доказательствами коррупции Петра Порошенко и его окружения, и добавил, что действующий президент подкупает парламентариев и использует правоохранительные органы для давления на бизнесменов и политических оппонентов.

По собственному признанию депутата-беглеца, его материалами заинтересовались американские правоохранительные органы. Министерство юстиции США подтвердило факт встречи с ним, однако добавило, что повторных встреч не планирует.

«Жемчужиной» в коллекции компромата от Александра Онищенко должны стать аудиозаписи его переговоров с Петром Порошенко – по крайней мере об этом говорит сам депутат.

Однако их Онищенко пока не опубликовал, потому ни что на них зафиксировано, ни существуют ли эти записи вообще, пока достоверно не известно.

Между тем украинские спецслужбы заявили о наличии у Александра Онищенко российского гражданства – сам он эту информацию категорически отрицает.

А в Администрации президента назвали заявления депутата «ложью, не подкрепленной никакими доказательствами».