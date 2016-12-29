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В результате боя в районе Крутой Балки погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вчера, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка, что на донецком направлении, произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск», – говорится в сообщении.

По данным штаба, бой продолжался около тридцати минут. «Благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить», – подчеркнули в пресс-центре.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне АТО произошло 50 нарушений режима прекращения огня.
ForUm

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