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Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет. Об этом сообщил ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

В том числе рассматриваются среди версий причин катастрофы человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - сказал он, сообщает ТАСС.

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что «они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический».

«Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие», - добавил он.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов

Он подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
ForUm

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