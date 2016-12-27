Решение о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции Президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает 112 Украина.

«У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну. Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, они будут только дестабилизировать ситуацию», - отметил он.

По его словам, решение о блокировании должен принимать верховный главнокомандующий.

«Будет принято решение блокировать, значит - будут блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Те, кто сами попробуют делать какие-то импровизированные блокпосты в зоне проведения АТО, этого не будет», - подытожил Турчинов.

Напомним, 26 декабря ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры заявили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.