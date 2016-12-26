Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, и они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса. В частности, обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции бывший и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит.

«Мы не будем ущемлять мирных жителей, которые проносят себе еду - хлеб, воду, гречку», - сказал Лихолит.

По его словам, сегодня на Майдане в Киеве будет установлен мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие поддержать блокаду оккупированных территорий или принять в ней участие, сообщает ЛІГА.net.

Второй командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции.

Он отметил, что инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.

Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве.

«Мы готовимся к противодействиям власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами», - сказал он.

16 декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены НВФ, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Собеседник издания в минской группе отметил, что акция не координируется с официальными представителями от Украины. В то же время, по словам одного из них, подобные настроения «давно зреют среди военнослужащих». «Все в ярости из-за того, что эти сволочи все время блокируют освобождение заложников», - сказал один из переговорщиков от Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 23 декабря первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Россия не готова к освобождению всех украинских заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.