Защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Легенда «горняков», один из самых опытных футболистов, защищавший цвета «Шахтера» на протяжении более чем 12 лет, Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе», - говорится в сообщении.

Воспитанник луцкого футбола стал игроком «Шахтера» в 2000 году. В том сезоне «горняки» и Вячеслав Шевчук дебютировали в Лиге чемпионов, где выступали в одной группе с римским «Лацио», лондонским «Арсеналом» и пражской «Спартой».



Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в «Шахтер» и вскоре оказался обладателем первого трофея – Суперкубка Украины.



Летом 2014-го Шевчук достиг гроссмейстерского рубежа в 200 матчей за «Шахтер».



В 37 лет он установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе «Шахтера» он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.



