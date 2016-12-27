также в разделеСпорт
Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года 68
Назван лучший вратарь мира в этом году 52
Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года 65
«Шахтер» попрощался с Селезневым 46
Украинский боксер победил американца 174
Рыбка покинул «Динамо» 218
МОК открыл дела против 28 российских участников Игр в Сочи 30
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту 71
Сборная Украины сдала позиции в рейтинге ФИФА 45
Селезнев переходит в турецкий клуб 36
«Шахтер» разорвал контракт с Селезневым 82
Украина заплатит штраф ФИФА за неонацистский лозунг на трибунах 159
Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею 42
Кличко-старший признан вечным чемпионом 68
Сборная Украины заняла 2-е место на Чемпионате мира по боевому самбо 107
Ярмоленко назван лучшим футболистом Украины 2016 года 63
Шовковский завершил карьеру 49
«Шахтер» обыграл «Динамо» 84

Защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Легенда «горняков», один из самых опытных футболистов, защищавший цвета «Шахтера» на протяжении более чем 12 лет,  Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе», - говорится в сообщении.

Воспитанник луцкого футбола стал игроком «Шахтера» в 2000 году. В том сезоне «горняки» и Вячеслав Шевчук дебютировали в Лиге чемпионов, где выступали в одной группе с римским «Лацио», лондонским «Арсеналом» и пражской «Спартой».

Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в «Шахтер» и вскоре оказался обладателем первого трофея – Суперкубка Украины.

Летом 2014-го Шевчук достиг гроссмейстерского рубежа в 200 матчей за «Шахтер».

В 37 лет он установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе «Шахтера» он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Ботинки зимние