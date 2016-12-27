За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения. Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

Также двое военных попали в плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы.

На луганском направлении зафиксирован 1 случай нарушения тишины – поздно вечером из подствольных гранатометов НВФ обстреляли укрепления военных вблизи Станицы Луганской.

На донецком направлении львиная доля обстрелов пришлась на район Светлодарской дуги, где враг активно применял гранатометы и стрелковое оружие. После 21:00 бандформирования начали обстреливать украинские позиции из минометов и прекратили через полтора часа.

По одной вооруженной провокации произошло в Зайцево и Опытном. Также дважды в Авдеевке НВФ открывали огонь в сторону украинских защитников. Тяжелое вооружение при этом не использовалось. Зато вечером активным был снайпер противника в промзоне.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один из них – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении по-прежнему наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток НВФ использовали весь спектр доступного им вооружения, за исключением реактивной артиллерии. По подсчетам Генштаба, вчера бандформирования выпустили в сторону позиций на этом участке фронта около 100 минометных мин, 20 артиллерийских снарядов. Трижды в Широкино силы оккупанта открывали огонь из танка и вооружения на бронетехнике.

Также враждебные обстрелы наших позиций произошли в Марьинке, Новотроицком, Павлополе, Талаковке и Водяном. За исключением Талаковки, где враг выпустил 10 минометных мин, тяжелого вооружения на этих рубежах обороны враг не применял.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 обстрела, в том числе 10 – из тяжелого вооружения.