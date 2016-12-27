также в разделеОбщество
Турчинов: 2017 год станет переломным в освобождении оккупированных территорий 10
За год в Украине переименовали 51 тысячу улиц и снесли 1,3 тысячи памятников Ленину 9
Путин объявил о подаче газа в Крым 24
Пограничники пока ничего не знают о блокаде «Л/ДНР» 9
«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонных мошенниках 67
Член ЦИК пожаловался Луценко на ночной обыск его кабинета 16
В Тбилиси тысячи людей поклонились мощам святого, которые привез из Украины Митрополит Онуфрий 14
Священник УПЦ рассказал, почему 25 декабря может быть выходным днем 52
Коломойский закрывает канал Ukraine Today 55
Сайт Минобразования заработал после атаки 20
Аваков после скандала попросил скидку на авто для полиции 68
Суд рассмотрит жалобу «Газпрома» на штраф АМКУ 18 января 25
«ДНР» передала Украине двух пленных женщин 110
Российский омбудсмен посетила крымских дезертиров в СИЗО Николаева 99
Тука о блокаде «Л/ДНР»: Намерение уморить голодом – бред 136
В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль не за горами 24
Военных, погибших на Светлодарской дуге, не пытали 90
26 декабря. Картина дня 64

Пропавшие в районе Золотого Луганской области двое украинских военных находятся в плену у членов НВФ самопровозглашенной «ЛНР». Об этом ЛІГА.net сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

Он предположил, что пленных бойцов могли доставить в оккупированный Луганск.

Судьба военнослужащих в настоящее время выясняется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26 декабря в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

84
Теги
Ботинки зимние