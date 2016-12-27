Пропавшие в районе Золотого Луганской области двое украинских военных находятся в плену у членов НВФ самопровозглашенной «ЛНР». Об этом ЛІГА.net сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
Он предположил, что пленных бойцов могли доставить в оккупированный Луганск.
Судьба военнослужащих в настоящее время выясняется.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 26 декабря в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих.
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