Украина выполнила свои обязательства, взятые в рамках меморандума с Международным валютным фондом.
Об этом на итоговой пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.
«Относительно выполнения условий Международного валютного фонда, то Украина «домашнее задание» выполнила», - сказал Кубив.
Напомним, в Министерстве финансов надеются, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда о выделении следующего транша Украине состоится в конце января 2017 года.
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