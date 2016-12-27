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Украина выполнила свои обязательства, взятые в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Об этом на итоговой пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.

«Относительно выполнения условий Международного валютного фонда, то Украина «домашнее задание» выполнила», - сказал Кубив.

Напомним, в Министерстве финансов надеются, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда о выделении следующего транша Украине состоится в конце января 2017 года.
ForUm

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