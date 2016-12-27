Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим вратарем мира в 2016 года голкипера мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.
Об этом сообщает официальный сайт организации, информирует УНИАН.
Для 30-летнего футболиста эта награда стала четвертой подряд. Он опередил в рейтинге Итальянца Джанлуиджи Буффона, португальца Руи Патрисиу, чилийца Клаудио Браво и испанца Давида Де Хеа.
IFFHS определяет лучшего вратаря мира с 1987 года.
Рекордсменом по количеству побед является испанец Икер Касильяс, который признавался лучшим пять раз.
Напомним, лучшим футболистом мира в 2016 году был признан Криштиану Роналду, который получил «Золотой мяч».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время