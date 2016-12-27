Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением об уголовном правонарушении по факту незаконного обыска в его служебном кабинете детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, член ЦИК сообщил, что суд удовлетворил постановление о проведении обыска «в кабинете председателя ЦИК № 401».

Однако этот кабинет с июня 2007 года фактически является служебным кабинетом Шелестова, а не председателя Комиссии. При этом указанный обыск проведен в период с 23:12 13 декабря до 00:30 14 декабря 2016.

К тому же, как сообщил в своем заявлении Шелестов, на дверях кабинета № 401 размещена табличка с указанием его фамилии, имени и должности.

«При таких обстоятельствах действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесения его в суд в случае ошибочного указания в ходатайстве недостоверных сведений свидетельствуют о допуске ими служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий – служебного подлога, за что частью первой статьи 366 и частью первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность», – заявили в пресс-службе.

Кроме того, обыск проводился в ночное время, что запрещено статьей 223 УПК Украины, за исключением неотложных случаев, когда задержка в его проведении может привести к утрате следов уголовного преступления или побега подозреваемого, а такие случаи учитывая указанные выше обстоятельства, а также то, что указанное уголовное производство внесены в Единый реестр досудебных расследований еще 30 мая 2016, не могли иметь места.

Таким образом, по мнению Шелестова, действия должностных лиц НАБУ указывают на допущенные ими уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 162 и частью первой статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Также он отметил, что во время проведения обыска у него в кабинете находились документы, содержащие конфиденциальную информацию о нем и членах его семьи, сбор, хранение, использование и распространение которой без согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, не допускается.

Кроме того, как отмечает член ЦИК, информация о незаконном обыске распространена многочисленными средствами массовой информации, следствием чего стало широкое обсуждение этого вопроса общественностью и фактически привело к вмешательству незаконным способом в его профессиональную деятельность и нанесло репутационный ущерб.