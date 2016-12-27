За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 37 раз обстреляли позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

Так, на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров НВФ вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяном. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.

На донецком направлении из минометов НВФ вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Опытном, Южном, Зайцево и Луганском.

На луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».