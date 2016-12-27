В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала функционировать на временно оккупированной территории.

Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям НВФ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех бизнесменов и менеджеров, причастных к сделке.