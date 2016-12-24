По всей линии соприкосновения в зоне АТО установлен «режим тишины». Об этом сообщает пресс-центр штаба.
«По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с полуночи. По всей линии соприкосновения установлена тишина», - говорится в сообщении.
Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.
Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерение прекратить огонь с 00:00 24 декабря.
Силы АТО подтвердили готовность придерживаться режима прекращения огня.
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