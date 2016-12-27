Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Николаева бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова, которые перешли служить в российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изоляторе», — сказала Москалькова.

«Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым», — добавила она.

Омбудсмен также рассказала, что Одинцов и Баранов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной.

Кроме того, Москалькова намерена просить украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь с лечением Максима Одинцова, которому незадолго до задержания была сделана операция на плечевом суставе.

Напомним, 21 ноября в Минобороны России заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали и вывезли из Крыма двух российских военнослужащих.

По данным СБУ, задержанные российские военные ранее служили в украинской армии, против них открыто уголовное дело о дезертирстве.

В свою очередь в Минобороны Украины заявляют, что задержанные сами пересекли админграницу с аннексированным Крымом.

Они арестованы на 2 месяца.

26 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская прибыла в СИЗО Симферополя для встречи с заключенными, которые удерживаются в Крыму.