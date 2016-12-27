Экспертиза не обнаружила признаков пыток на телах украинских военнослужащих, погибших на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Переданные украинской стороне тела двух погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания. По результатам экспертизы специалистами Днепропетровского морга было установлено, что военнослужащие погибли от полученных пулевых ранений, несовместимых с жизнью. При осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Одного из военнослужащих идентифицировал его боевой побратим, другого - жена.
Напомним, что 25 декабря в городе Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря. Украинская сторона также передала тела двух погибших членов НВФ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время