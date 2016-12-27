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Экспертиза не обнаружила признаков пыток на телах украинских военнослужащих, погибших на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Переданные украинской стороне тела двух погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины прошли судебно-медицинскую экспертизу и процедуру опознания. По результатам экспертизы специалистами Днепропетровского морга было установлено, что военнослужащие погибли от полученных пулевых ранений, несовместимых с жизнью. При осмотре тел признаков насильственных действий не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Одного из военнослужащих идентифицировал его боевой побратим, другого - жена.

Напомним, что 25 декабря в городе Счастье Луганской области украинской стороне были переданы тела двух военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря. Украинская сторона также передала тела двух погибших членов НВФ.

ForUm

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