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Генеральная прокуратура Украины планирует через два месяца передать в суд дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор ГПУ Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина.

«До двух месяцев нам достаточно времени, если мы сегодня получим решение суда о возможности проведения заочного досудебного расследования», - заявил Кравченко.

Он добавил, что в таком случае, дело о госизмене будет рассматриваться по сути.

Также Кравченко напомнил, что Янукович находится в государственном розыске и, по мнению ГПУ, скрывается от следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что защита Януковича выступает за проведение допроса в режиме видеоконференции.

 
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