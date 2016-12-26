также в разделеОбщество
Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса 9
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, погибла женщина 9
У Авакова заявили о снижении уровня преступности 9
Полторак: РФ поддерживает срыв НВФ перемирия 30
Лутковской разрешили встретиться с тремя политзаключенными в Крыму 16
Активисты движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительные акции для детей 15
В 2016 году в боях на Донбассе погибли 211 военных 16
«Л/ДНР» решили передать Савченко двух пленных женщин 152
На Одесчине действовала банда псевдосбушников 81
Морг заполнен убитыми: разведка озвучила потери НВФ 157
Шкиряк считает, что Ту-154 могли подорвать российские спецслужбы 83
СМИ: Скандальный корпоратив фискалов стоил 1 миллион 190
В Черкассах протестуют против нового главы облполиции 97
ГПУ возбудила дело против прокуроров, ведущих дело Кузьмина 68
Донецкая фильтровальная станция снова работает 16
Грицак о визите Порошенко в СБУ: У нас очень вкусный кофе 43
Савченко рассказала СБУ о поездке в Минск 55
«Режим тишины» в НВФ: пьянство, наркотики и грабежи 86

В воскресенье, 25 декабря, в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне были переданы тела двух военнослужащих, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.

Об этом сообщается на сайте Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападающих.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

«При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел», - сказал координатор гуманитарного проекта ВС Украины «Эвакуация 200» Михаил Котелевский.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины «Эвакуация 200» доставят тела погибших военных их семьям для захоронения.

Напомним, координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге НВФ захватили в плен двоих раненых украинских военных, подвергли их пыткам, а затем убили.

Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заяви, что данная информация не соответствует действительности
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги
Ботинки зимние