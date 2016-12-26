В воскресенье, 25 декабря, в городе Счастье Луганской области после пятидневных переговоров украинской стороне были переданы тела двух военнослужащих, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.

Об этом сообщается на сайте Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападающих.



Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.



«При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел», - сказал координатор гуманитарного проекта ВС Украины «Эвакуация 200» Михаил Котелевский.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины «Эвакуация 200» доставят тела погибших военных их семьям для захоронения.

Напомним, координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге НВФ захватили в плен двоих раненых украинских военных, подвергли их пыткам, а затем убили.

Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заяви, что данная информация не соответствует действительности.