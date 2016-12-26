Россия поддерживает несоблюдение незаконными вооруженными формированиями «режима тишины». Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 26 декабря, во время брифинга в Харькове.

«К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок. К сожалению, только вчера было 33 обстрела. К сожалению, несколько раз использовались минометы, артиллерия», – сказал Полторак.

Он отметил, что соответствующие действия поддерживаются Российской Федерацией. «Это является свидетельством агрессивной политики, которая поддерживается РФ, и агрессивного поведения террористических группировок, находящихся в Донецке и Луганске», – отметил министр, сообщает УНИАН.

При этом Полторак заверил, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют ситуацию на передовой и, в случае обострения, готовы дать достойный отпор.

«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, количество личного состава, техники, вооружения, которые сегодня находятся в зоне проведения АТО, полностью обеспечивают неприкосновенность тех рубежей, которые сегодня и обеспечивают выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Украины. Мы отслеживаем ситуацию, мы наблюдаем за обстановкой и готовы реагировать, если она будет усугубляться», - подчеркнул Полторак.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».