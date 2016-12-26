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Обязательства «ПриватБанка» перед специально созданной британской компанией (SPV) на общую номинальную сумму $595 млн в период действия в банке временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы «ПриватБанку» в форме займа. В соответствии со статьей 41.1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» обязательства «ПриватБанка» перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка», - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что речь идет о трех выпусках облигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018 и на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
ForUm

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