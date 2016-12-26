В 2016 году на начало строительных работ было выдано 111 тысяч разрешительных документов. Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

«За 2016 год Госстройинспекцией было обработано и выдано 111 тысяч разрешительных документов на начало строительных работ. За аналогичный период прошлого года таких документов было выдано 99 тысяч», - заявил Кудрявцев, отметив, что таким образом можно констатировать прирост по строительным работам в 12%, сообщает РБК-Украина.

Наиболее активными в области строительства в 2016 году были Киевская, Днепропетровская и Львовская области.