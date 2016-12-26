За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения. Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности.

«Второй день рождественского перемирия отразился дальнейшей эскалацией ситуации и увеличением активности противника. Прежде всего, это касается донецкого и мариупольского направлений, в частности основных «горячих точек» - Луганского и Широкино», – отметил он.

По словам Лысенко, на луганском направлении вчера было относительно спокойно, противник совершил 3 краткосрочных обстрела в Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении, по информации представителя Минобороны, с 7 утра противник начал обстрел наших позиций в Луганском. «Уж во второй половине дня противник ввел в действие бронетехнику и минометы. Всего в течение суток вражеские обстрелы на этих рубежах продолжались с перерывами не менее 7 часов. Также оккупанты нарушали режим тишины почти по всему горловском периметру (участок фронта Зайцево - Верхнеторецкое), однако там ситуация значительно лучше. К югу от Верхнеторецкого, в частности в районе Авдеевки и донецкого аэропорта вчера было совершенно спокойно, чего не наблюдалось уже несколько месяцев. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения», – подчеркнул он.

По словам Лысенко, в Марьинке и окрестностях вчера было тихо. «По одному вражескому обстрелу произошло в Новотроицком и Старогнатовке. А вот на участке фронта Павлополь - Широкино, как и раньше, очень неспокойно. Как и до рождественского перемирия, враг массово применяет минометы, эпизодически – пушки. Вчера враг открыл огонь около 10:00 и он не стихал до позднего вечера. По нашим позициям выпущено около 40 мин и несколько снарядов. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 16 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения», – подытожил он.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».